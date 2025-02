No le busque más; no piense en la Casa Blanca como ámbito de esta infamia; no acepte la falsa idea de que el implacable imperialismo pretende acabar con sus enemigos de la prensa dominicana; no crea que su Embajada aquí es la autora de esta infamia contra Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, Nuria Piera, Huchi Lora, Altagracia Salazar y Edith Febles, como periodistas dizque bien pagados por la Casa Blanca a través de la USAID (a la que, por cierto, nunca le han servido). Nada de eso. Los autores de la infamia son sus enemigos locales, llámense Pepe, Pancho, Manolo, Moncho o Vincho, siempre implacables con los enemigos del progreso.