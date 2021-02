Muestra de atraso

Todos los gobiernos de este Estado dizque “Moderno” han pretendido promover la inversión en el campo, por todos los beneficios que esto reporta. Pero todos han sostenido una de las muestras más patentes de nuestro atraso: Tardan (me consta) veinte años o más en acreditar con título de propiedad las tierras que vende a particulares (que sin título no pueden ser sujetos de crédito para invertir en generar riqueza y empleos). ¡Y no hay forma de que ningún burócrata haya entendido, ni ayer ni hoy, que consumir dos décadas para emitir un título de propiedad nos sitúa en el nivel más oprobioso de la estupidez!