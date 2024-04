Porque ha gobernado de cara a la gente en todo el país. Porque ha afrontado con éxito todos los riesgos que nos han disparado el mundo y la naturaleza. Porque no ha perdido su tiempo discutiendo con ningún opositor. Porque ha gestionado las soluciones a través de gabinetes ministeriales. Porque se ha proyectado bien en el plano internacional. Porque el costo de la vida no se ha disparado de manera extraordinaria. Porque no han escaseado los artículos esenciales de la alimentación. Porque las medidas preventivas contra la corrupción han sido eficientes… (Por todo eso, es evidente que las encuestas hacia el 19 de mayo dicen la verdad: Luis sigue).