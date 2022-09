Todos nos preguntamos si más allá de Miriam, Yeni y Camacho, las decisiones de los jueces de cualquier instancia serán transparentes. Si un respetable magistrado no concederá benignas fianzas. Si las coerciones serán las que demanda el caso. Si no aplicarán una que otra encubierta ley de fuga. Si cada encausado hablará de sus cómplices mayores o negociará conveniente silencio. Si no se hará un sospechoso tollo, como en tantísimos. Si no se impondrá un no menos sospechoso silencio mediático. Faltaría saber…( Sin duda alguna, hay razones de sobra para pensarlo).