Ayer me enteré que unos 30 intelectuales y académicos de ambos países sostuvieron aquí un encuentro sobre la conveniencia de establecer un intercambio permanente… Ayer me dijeron que la Comisión Domínico-Haitiana de la Cancillería dominicana será reactivada la próxima semana… Ayer trascendió, de fuentes del Palacio Nacional, que el jefe del Estado Dominicano se reunirá en la frontera con su colega haitiano…(Pero ayer mismo, una misteriosa voz estuvo sonándome todo el día en tono burlón: “Colombo, no sueñes con lo que hasta ahora ha sido imposible”).