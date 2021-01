Vergonzoso culto al oprobio

…Y ahora pregunto: ¿Qué otro pueblo del continente Abya Yala (alias América) rinde tanto culto a aquellos opresores que en 1492 lo invadieron con tan extrema violencia, no para “civilizar” a nadie, sino para hacerse de todas sus riquezas? ¿Qué otro país procedente del atroz colonialismo les dedica tantas plazas, faros, calles y ciudades a genocidas como Oviedo, Ovando, Roldán y demás energúmenos, que en menos de 30 años exterminaron a más de 300 mil taínos? (No pierda su tiempo buscando en el resto del inmenso continente, que no va a encontrar nada más radical de lo que denunciara, iracundo, Antón de Montesinos).