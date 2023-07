Todas las encuestas tienen serias deficiencias porque no dicen qué país quiere la gente: ¿Por qué usted va a votar por ese partido (o candidato)? La respuesta es el silencio, porque ningún candidato ofrece nada y el votante no sabe a qué país aspira. A lo más que llegaría la respuesta es a un simple “porque me cae bien”. Porque ningún partido tiene plataforma ideológica, oferta de futuro; no hay izquierda, ni derecha, ni centro ni nada parecido a lo que en el pasado definía a cada partido e identificaba a sus simpatizantes….Por eso, hablar de “sistema político” ya no tiene sentido y votar es ya simplemente cumplir una costumbre.