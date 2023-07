No sé, y quisiera estar equivocado, si a lo interno del Comité Olímpico Dominicano (COD), convertido desde hace un buen tiempo en una zona de guerra, se han dado cuenta de que ya no vivimos en los tiempos aquellos de negar y esconder.



Hay claras diferencias en el organismo. Son potentes. Unas 32 onzas de carne bien trinchadas son un paseo en el parque comparadas con la división que allí se registra.



Antes se podía maquillar. En el mundo actual, lleno de canales de comunicación e información, dicha estrategia está condenada al fracaso.



Las preguntas son interminables y todas van en la dirección de mejoría para los atletas y obtener mejores logros en las respectivas competencias a las que asistimos como país.



Felicito a los ganadores de medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero siento un estancamiento en muchos aspectos mientras otras naciones aumentan distancia y varias se nos acercan.



Nada que ver con nuestros deportistas. Es un tema de agenda y gerencia.



Los federados están en la obligación de convocar a una cumbre. Asistir allí sin armas ni municiones de odio. Que en la puerta se queden los rencores y el lleva y trae que ha ido minando mucho terreno.



Pueden edulcorarlo, más no desmentirlo. Correr es una vía, pero no esconderse.



Limpien el ambiente de intereses y de politiquería de poca monta.



Hace un tiempo les advertí que sembrar el caos era beneficioso en el momento y perjudicial para la posteridad.



La anarquía que ayer ayudó, no dejó de crecer y sus raíces hoy han fragmentado el espacio.

Dialoguen y aporten soluciones antes de que no haya tiempo para la operación y no se pueda salvar al paciente.



Apunte esto



Tremenda demostración latina en el Juego de Estrellas… Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, ganó el Derby de Jonrones… El venezolano Elías Díaz, de los Rockies de Colorado, fue el Jugador Más Valioso, y el lanzador ganador fue Camilo Doval, de los Gigantes de San Francisco, y el derrotado Félix Bautista, de los Orioles de Baltimore.