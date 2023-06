A mediados del 2014, el Ministerio de Hacienda sugirió la idea de reducir los sorteos diarios de las distintas loterías existentes y en los nueve años transcurridos desde entonces, no se conocen reacciones a favor de esta importante recomendación.



En el país funcionan más establecimientos de juegos de azar que escuelas, colegios e iglesias de todas las denominaciones juntas. Es mucho mayor el gasto en loterías, juegos de azar y apuestas, que el consumo nacional de leche y carne. La gente gasta lo que no tiene en la vana ilusión de conseguir un golpe de suerte que cambie radicalmente su vida y aunque uno que otro lo consigue, la casi totalidad de la población que se aferra a ese sueño despierta decepcionada al chocar al día siguiente con la realidad.



Uno de los premios más altos obtenido en esas loterías, y este no es un chiste, ocurrió a comienzos de ese año y una de ellas anunció en un corto mensaje de prensa que el boleto ganador se había vendido, léase bien, ¡en Turcos y Caicos! Tenía un acumulado de 170 millones de pesos y, por supuesto, nunca se anunció la identidad de tan feliz ganador.



Pretender eliminar esos negocios es casi imposible, a menos que un gobierno decida cortar por lo sano y limite el número de loterías, porque cuatro son demasiado para un país tan pobre y pequeño como el nuestro, pero lo sugerido por el Ministerio de Hacienda, es decir reducir los sorteos a uno o dos días por semana, restringiría la capacidad de invención creadora de todas esas modalidades diarias, que empobrecen cada día más a una población menesterosa.



Lo cierto es que la proliferación del juego no aporta nada positivo al país y el alegato de que genera empleo no lo justifica, mucho menos saber que el impuesto a las ganancias del juego es inferior al impuesto al salario formal. Los señores del juego son un grande y creciente poder político.