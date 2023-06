Si llamas a alguien mono por su color de piel y le haces cánticos sobre ello cada vez que puedes, ¿cómo lo catalogarías? Hay quienes dicen “yo no soy racista pero…simplemente lo hago porque somos rivales o esa persona no me cae bien”. Pero, si ves a alguien con el mismo accionar contra ti u otra persona, ¿cómo lo verías tú? Lo cierto es que cada quien tiene una visión diferente desde el cristal con el que lo mire.



Desde hace varios días, periodistas, aficionados y no aficionados del fútbol se han sumergidos en un intenso debate: Caso Vinicius: ¿España es un país racista?



La tendencia se generó a raíz de los insultos, por su color de piel, hechos al delantero brasileño Vinicius durante un partido entre Valencia vs. Real Madrid. De la situación, me preocupó la indiferencia, el fomento del odio, la falta de empatía y hasta dónde llega el fanatismo, la rivalidad o el odio en cualquier ámbito y en cualquier país.



Los ataques racistas no deben ser normales bajo ninguna circunstancias. Esto refleja, no sólo un problema en España, sino a nivel mundial, en cuanto al incremento de la pérdida de los valores y la falta de empatía.



¿Qué hacen nuestras autoridades para frenar estos ataques?; ¿cómo debo proteger a los afectados?; ¿qué sanciones se van a aplicar? Aún con leyes que están para protegernos, no se aplican contra quien propicia este mal.



Hay gente que no ve esto como un problema; gente que defiende el racismo porque ese tipo de insultos “en el deporte siempre ha sido así”; o “no lo dejaron entrar al negocio porque son políticas del lugar”, cuando en realidad lo que no hay es un trato equitativo ante la diversidad.



¿Qué es el racismo? Según el diccionario, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Para ti, ¿cuándo se produce el racismo? La clave contra este mal siempre va a ser la empatía, ¡basta ya de indiferencia!