Mientras nos acomodábamos en un restaurante italiano de un hotel en Punta Cana, retumbó una voz que decía: “Yo soy Santa y me dicen la poderosa. Soy quien les tomará la orden”, fue la peculiar presentación de una joven mesera que rompió el hielo durante la noche y que sin imaginarnos, las carcajadas iban a ser parte de la velada. Y es que, a quienes asistió no paraban de reír por sus ocurrencias. No era para menos, tomaba la orden como sólo ella sabe y cantaba en inglés o en español. Fue un encuentro diferente y único.



¿Será cubana o dominicana? Fue la interrogante que nos asaltó por su singular tono de voz. “Yo soy dominicana. Esa es una pregunta que me hacen mucho; soy de Miches y allá nosotros hablamos así”.



En aquel espacio nos sentíamos como en casa. Ella estaba feliz y lo transmitía. Pasaba y decía alguna que otra palabra de la jerga dominicana y nos chocaba las manos para asegurarse de que todo iba bien con la comida y la bebida.



Ella es activa y enérgica, y con el mejor de los servicios. ¡No lo podíamos creer! ¿Siempre tienes ese ánimo? “Lo que ves, es lo que soy. Soy la alegría donde llego y de mi casa; no importa si hay problemas”, fueron sus palabras.



Santa nos sorprendía cada vez.“¿Ya les dijiste por qué te dicen la poderosa?”, dijo uno de sus compañeros. “A mí me dicen la poderosa por dos cosas: porque siempre les canto a los clientes y porque siempre estoy activa y alegre”.



Fue una noche de muchas enseñanzas. Mientras ella asistía a los comensales, brindaba su mejor cara y el mejor de los servicios, sin excepción de nacionalidad y estatus social.



Al salir, la gente se despedía con gratitud. “Thanks for the night”, decía una familia. Por otro lado, alguien le vociferó: “Espero verte en el show algún día”, al referirse a los espectáculos que hacen durante las noches en Dreams Flora. Santa nos dio una gran lección: la sonrisa es la mejor presentación y el regalarla nos hace aun más especiales; que marcar la diferencia siempre nos hará inolvidables y reconocibles; que damos lo que somos y que eso también nos hace grandes; y que con el mejor de los servicios, también marcas la diferencia, y eso, ¡no tiene precio!