No es de ahora que se reconoce su valor e importancia. Desde siempre su consumo se ha recomendado y se ha considerado como uno de los hábitos saludables por excelencia.



Todos sabemos de los reglamentarios ocho vasos por día que se aconseja ingerir, si se desea gozar de buena salud y estar bien hidratados. El agua es vital para la vida en el planeta.



Es así, como a través de los tiempos, las personas han reconocido y asumido como una bendición poder contar con agua para tomar y para todos sus demás usos.



Aunque también muchas personas, de esas que existen en el mundo, ni siquiera se detienen a mirar a su alrededor y realizar el ejercicio de imaginar lo que pasaría, si algunas de esas cosas esenciales, proporcionadas por la naturaleza dejaran de existir, para así aquilatar aquellas cosas que recibimos y que muy en el fondo sabemos que no merecemos.



Lo preocupante es que desde hace años se viene apelando a la conciencia de las personas para que hagan un uso más consciente y racionalizado del agua.



Más de uno se ha aventurado a afirmar, y son muchos más quienes lo creen, que el oro del mundo será el agua, algunos se han ido más lejos y llegaron a afirmar que la escasez de agua sería el detonante para un tercer conflicto bélico mundial.



Desde que tengo uso de razón escucho que debemos economizar el agua. Hacer un uso inteligente, ya que varios factores, en primer lugar, el cambio climático, han incidido en la reducción de ese recurso vital para la vida en la tierra.



Como es costumbre, los seres humanos prestan atención cuando ya es demasiado tarde.

Por eso, hasta ahora no han importado los largos períodos de sequía, como el actual, para ser más concientes y cuidadosos.



Ni siquiera importa que el tema del agua haya dominado la agenda de la última reunión de las Naciones Unidas.



Ojalá que no esperemos a que sea demasiado tarde para comenzar a racionalizar el agua, a no desperdiciarla y sobre todo, para inculcar a los más pequeños la vital importancia de un recurso natural, sin el cual sencillamente, se extinguiría toda forma de vida en la tierra.