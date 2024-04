No debería ser así, pero casi siempre, las personas necesitan una prueba para demostrar quiénes son y qué tan valientes pueden llegar a ser.



Hay quienes pasan la vida pensando que no son capaces de nada que implique valor o riesgo.



Algunas personas piensan que no están preparadas para encarar el peligro o algún desafío, es más, creen que no tienen la fuerza suficiente para vencer la adversidad. Viven llenos de temor.



Las personas sienten que la vida debe ser una línea recta, sin mayores novedades, sin nada que rompa ese pretendido equilibrio, por eso, al menor contratiempo, sienten que el mundo se les cae encima.



Sin embargo, los seres humanos cuentan con una fortaleza qué solo descubren cuando ser fuertes es la diferencia entre triunfar o fracasar. Las personas son capaces de todo aquello que piensan que jamás podrán lograr, solo basta que se presente el reto o que algo ponga en riesgo aquello que más aman.



Basta sentir que nadie vendrá a ayudar, que todo depende de uno mismo, que no hay tiempo para esperar o para perder, para descubrir la fuerza y el coraje que habitan en cada uno de nosotros.



Aunque es común que se presente una situación difícil, un reto o un desafío que ponga en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres queridos, para conocer nuestra fuerza y resistencia, lo cierto es que, somos más fuertes de lo que creemos, lo que pasa es que solo lo descubrimos cuando nos ponen a prueba.