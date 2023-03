Email it

El número de seguro social (SSN por sus siglas en inglés) si lo comparamos con los procesos y documentos de la República Dominicana, es la cédula de identidad de las personas en Estados Unidos. Es un número único que te identifica como individuo, el cual es necesario para la realización de transacciones importantes, así como de la vida diaria. Por ejemplo para abrir una cuenta de banco, rentar una casa o comprarla, se requiere de tener un número de seguro social.



Igualmente si vas a comprar un vehículo y requieres de financiamiento, la empresa que realizaría el préstamo preguntaría por esta información. Lo mismo ocurre cuando las personas aplican para pociones de trabajo. A todo individuo que aplique a una posición laboral, le será requerido (a) evidencia de que posee un SSN y que no esté vencido. Este número también es necesario para la realización de los reportes anuales de impuestos.



¿Cómo puede un individuo un número de seguro social? Para poder obtener este número, la persona debe tener algún tipo de estatus en Estados Unidos que le permita obtenerlo. Definitivamente los residentes y ciudadanos pueden obtener sin ningún tipo de trabas un número de seguro social.



Asimismo, las personas que entran a los Estados Unidos con visa de trabajo o un visado que le permite aplicar a un permiso de trabajo, entonces podrían también aplicar para un SSN. Hay otros estatus como el TPS, DACA, paroles humanitarios, y las personas pendientes de asilo que también permiten que las personas dentro de Estados Unidos puedan aplicar para un permiso de trabajo y a través de dicha aplicación, obtener un número de seguro social.



Lamentablemente, las personas que no tienen ningún tipo de estatus en los Estados Unidos, no podrán aplicar a un SSN. Igualmente las personas con visados de turista o que entran a los Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program, tampoco pueden aplicar u obtener un SSN.