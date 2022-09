Antes que nada considero prudente aclarar que para poder aplicar para la ciudadanía o naturalización la persona interesada debe primero ser residente permanente de los Estados Unidos. Dependiendo que cómo se adquirió la residencia, entonces dependerá el tiempo que debe tener siendo residente para poder aplicar para la naturalización. Este tiempo de residencia permanente en los Estados Unidos puede oscilar entre unos tres a cinco años.



Tomen nota que indico que se necesita ser y tener residencia permanente en los Estados Unidos. Es decir, que si la persona no está viviendo físicamente en los EU, no calificaría para la naturalización aun teniendo la green card. Dicho esto, pasamos entonces al requisito de haber vivido al menos 6 meses de cada año en los EU. Si no tenemos esta presencia física, probablemente la aplicación seria negada.



Otros puntos que debemos tener en cuenta si queremos realizar este proceso es que debemos mostrar tener buen carácter moral. Esto significa en temas de migración haber reportado y pagado nuestros impuestos, no haber mentido en la aplicación, no tener antecedentes penales que puedan afectar mi aplicación. Así como tampoco tener problemas de falta de pago de manutención de los hijos. Si tienes algún problema en los puntos antes descritos, te aconsejo que sería vital que consultes con un abogado antes de proceder a someter tu aplicación. En caso de que hayas aplicado y dicha aplicación fue negada, dependiendo de la razón de la negación, va a ser tu tiempo de esperar para aplicar nuevamente. Por ejemplo, si mentiste y por ello fue negada tu aplicación; tendrías que esperar 5 años para volver aplicar. Sin embargo, si fue por un viaje de más de 6 meses; sólo debes esperar que dicho viaje sea eliminado del registro que cuenta para el proceso.



Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema, puedes contactare conmigo a [email protected]