Lamentablemente el hecho de leer un mensaje vía WhatsAPP puede ser razón suficiente para que un agente de migración pueda ordenar la deportación de un individuo al momento de solicitar su admisión como turista en el aeropuerto y esto generar luego la cancelación del visado de turista.



Debemos recordar que la función del agente que recibe a los turistas es determinar si la razón del viaje va acorde con las leyes de migración. Por lo que, si una persona resulta sospechosa para un agente y ordena una segunda revisión, el encontrar mensajes de contenido “dudoso” puede generar la deportación de la persona. Ahora bien ¿qué tipo de mensajes pueden generar tan desastroso resultado?



Mensajes relacionados a obtener ingresos extras mientras se está de viaje generarán este resultado. Así como mensajes relacionados a obtener documentos falsos o un número de seguro social falso. Asimismo, una propuesta de trabajar o de quedarse en los Estados Unidos luego de entrar, también generarán este resultado. Cabe bien resaltar que no estamos indicando si la persona hizo el acto o no, el solo hecho de encontrar mensajes con este tipo de contenido, pueden generar en penoso proceso de ser deportados y la visa cancelada.



Por ello es que es de suma importancia saber qué contenido tenemos en nuestros teléfonos antes de realizar un viaje a los Estados Unidos. Sobre todo cuando estas propuestas han venido de terceras personas y ni siquiera fueron aceptadas, ya que como mencioné anteriormente poco importa si se cometió la violación de migración o no.



Evidentemente, si la persona no ha cometido ninguna violación a las leyes de migración, dicha persona pueda contratar un abogado para que le asista en su proceso de reclamo ante el consulado del país de residencia. No obstante, este será un proceso costoso y sin garantías que puede ser evitado si se tiene precaución y cautela de lo que se conversa y también de lo que se almacene en los teléfonos inteligentes. Recuerda siempre que si tienes alguna duda, puedes contactarte conmigo.