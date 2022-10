Email it

El pasado 30 de septiembre del 2022, la Agencia de Protección Aduanera y Fronteriza de EE.UU. firmó el acuerdo de “Global Entry” con la República Dominica. Global Entry es un programa que permite a los viajeros de bajo riesgo recibir una autorización expedita al llegar a Estados Unidos a través de quioscos automáticos en aeropuertos seleccionados.



Los viajeros deben tener una aprobación previa para el programa Global Entry. Todos los solicitantes se someten a una rigurosa verificación de antecedentes y a una entrevista en persona antes de la inscripción. Esta entrevista es realizada en centros especificados, localizados en EE.UU. por lo que quiere decir que para aplicar a este programa se debe ser portador de una visa no-migrante.



Durante la entrevista y el proceso de aplicación se verifica si la persona es elegible para el programa. Una persona no sería elegible para participar en el programa Global Entry si proporciona información falsa o incompleta en la solicitud; si ha sido condenado(a) por cualquier delito penal o tiene cargos penales pendientes u órdenes de arresto pendientes (incluye conducir bajo la influencia del alcohol o drogas); ha violentado las leyes de migración o aduanas; se encuentra bajo una investigación por parte de cualquier organismo policial federal, estatal o local; ha sido denegado(a) para la compra de un arma de fuego; es inadmisible en los Estados Unidos bajo las leyes de inmigración; o no puede satisfacer a CBP de su estado de bajo riesgo.



Algo muy importante de resaltar es que el haber sido aprobado no garantiza la pertenencia al programa de por vida. Cualquier violación de los términos y condiciones del programa resultará en la terminación de los privilegios de membresía del viajero. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema, puedes contactare conmigo a [email protected]