En mi publicación anterior les comentaban que hace unos meses el estado de Florida y el estado de Texas sometieron propuestas de leyes que se les han denominado leyes “anti-inmigrantes”.



Florida ya aprobó el proyecto de ley y esta ley entrará en vigor en el mes de julio. Debido a ello se han realizado protestas en contra de la ley, así como pronunciamientos de organizaciones sin fines de lucro sobre la inconstitucionalidad de estas leyes.



Si bien existen muchas razones por las cuales solicitar que estas leyes sean declaradas inconstitucionales, la realidad es que los estados se sienten sin recursos para albergar a la cantidad avasalladora de inmigrantes que han estado recibiendo y por ello más estados se unen a esta reacción.



En este caso el estado de Kansas también ha aprobado una ley que prohíbe el transporte de personas indocumentadas. Esta ley estará en vigor el 01 de julio.



La administración de Biden luego de reclamos públicos de gobernadores, a lo que se unió el gobernador de New York, proclama el fin del capítulo 42 y la implementación de nuevos procesos para poder solicitar asilo desde la frontera.



Este nuevo proceso se hace a través de una aplicación llamada CBP One, lo cual de manera exitosa ha logrado la reducción de migración irregular a través de la frontera de los Estados Unidos.



Esta medida, igualmente, ha generado controversia; pero la realidad es que algunas medidas debían tomarse, pues los centros de detención también estaban quedando sin espacio.



El problema que se ha suscitado es que estas medidas se han realizado sin un previo análisis legal y definitivamente no cumplen los estándares legales del debido proceso y por ende definitivamente hay mucho argumento para declarar estos procesos inconstitucionales.



La realidad es que para recibir una opinión de la Suprema Corte de Justicia faltan unos meses y mientras, esta es la situación en los Estados Unidos en lo que respecta a migración.