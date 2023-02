Desafortunadamente, algunas personas no aprueban el examen de naturalización por diversas razones, de las cuales podemos citar: 1) No aprobar el examen escrito; 2) no aprobar el examen de historia del los EEUU; o 3) no cumplir con el requisito de buen carácter moral al momento de la aplicación.



En caso de que mi aplicación de Naturalización fue negada ¿qué puedo hacer? Todo depende de la razón de la negación. Si tu aplicación fue inicialmente negada por no haber aprobado el examen escrito o cívico, el oficial de migración da una segunda oportunidad. Básicamente, se programa una segunda cita y eres examinado nuevamente por la porción que no aprobaste. Si aun así no apruebas, entonces puedes aplicar nuevamente y pagar la tasa que corresponde. No debes esperar ningún tipo de tiempo para poder aplicar, ya que lo único que te está deteniendo, es tu nivel de inglés o conocimiento de la historia de los Estados Unidos.



Sin embargo, si la razón es que no posees buen carácter moral al momento de aplicar, dependiendo de la fecha del incidente que está causando esta determinación de falta de carácter, será la fecha que puedes aplicar para la naturalización. A modo de ejemplo, imaginemos que una persona aplicó para la asistencia del gobierno por falta de recursos y la persona mintió indicando en la aplicación que sus recursos eran menos. Si la persona al momento de la entrevista sigue recibiendo esta ayuda y el oficial se percata de esta situación, el aplicante deberá esperar 5 años para poder aplicar, ya que la determinación se hizo en ese momento y la mentira se ha sostenido durante todo ese tiempo.



Por otro lado, si una persona fue arrestada (dicho arresto es reportado en la aplicación) y producto de ese arresto, la persona es encontrada no tener el carácter moral; el aplicante entonces calcula los cinco años desde la fecha del incidente y no de la negación. Mucho ojo con esto, ya que existen arrestos que te prohíben de manera permanente aplicar a la naturalización. Por ello, es importante que consultes siempre con un abogado antes de iniciar cualquier proceso de migración.