Lamentablemente estas son frases que los coyotes y personas que actúan fuera del margen de la ley les dicen a las personas para convencerlas de que entrar sin documentos a los Estados Unidos es algo seguro o fácil. Pensemos en esto por un momento y antes de entrar al plano de lo legal, me gustaría que como seres humanos miremos el panorama y las noticias que se publican a diario en lo que respecta a las personas que entran sin autorización a los EE.UU.



Si fuera cierto que las personas luego de entrar a los EE.UU. se pudieran legalizar fácilmente, no tendríamos miles de casos de personas en procesos deportación, o personas que tienen largos meses en espera de ser liberados de los centros de deportación.



Cuando una persona es detenida por las autoridades migratorias se inicia un proceso de deportación expedita. Si dicha persona indica tener miedo de persecución, entonces le es agendada una entrevista de miedo creíble. Si el individuo no pasa los estándares de dicha entrevista le es ordenada su deportación inmediata. Si la persona desea pelear dicha decisión, puede ir por ante un juez para que esta decisión sea revisada. En caso de que el juez afirme la negación, el viaje hacia los EE.UU. ahí tiene su fin.



Si bien es cierto que algunas personas han podido “burlar” las autoridades migratorias y otras debido a la cantidad de trabajo que están teniendo los oficiales de migración, no reciben una notificación de presentarse a la corte; estamos hablando que esta situación sólo le ocurre a un porcentaje muy bajo y la posible gran realidad es que seas detenido por las autoridades migratorias y pasar días muy duros y fríos en un centro de detención para migrantes.



Si deseas migrar a los Estados Unidos busca opciones legales y con mucho gusto yo puedo guiarte.