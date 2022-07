“Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?” (Amos 3:3). Esta cita bíblica nos muestra la importancia de conocer con quienes interactúan nuestros hijos, ya que estos sirven de termómetro para identificar intereses que priman en la vida de ellos. Frecuentemente los llevamos a lugares de “compañeros”, los cuales muchas veces, no sabemos ni sus nombres, ya que basta con que estos compartan actividades escolares, sean miembros de un mismo club, o simplemente pertenecen hasta una misma iglesia. Sin embargo, no nos preocupamos por conocer quienes son sus padres, y mucho menos, como acabo de señalar, estos amigos, los cuales muchas veces tienen mayor influencia que nosotros, y por tanto, en ocasiones, recibimos sorpresas de conductas emitidas básicamente por la “presión de grupo”.



Sé que ustedes, como padres, tienen una meta principal en sus vidas: hijos con desarrollo integral sano, por tanto, vamos a unir esfuerzos para apalear todo lo que pueda interferir, y que hasta ahora no habíamos logrado importantizar.



Conversaba con un padre de doce hijos, de una misma esposa, el cual hablaba con gran orgullo de lo especial de cada uno, todos ya son profesionales. Con mucha alegría afirmaba que los doce (nueve varones y tres hembras), son de grandes amigos. Proseguía diciendo que además los que ya se han casado le han dado el regalo de más hijas e hijos, y sonreía diciendo: “A veces no sé si quiero más a las esposas que a mis propios hijos”.



El logro de esta familia no ha sido de manera mágica, sino más bien, de esfuerzo y trabajo arduo de padres que aunque no disponían quizás de recursos con los cuales muchos de nosotros hoy día contamos, éstos tuvieron lo que a la gran mayoría de padres nos está haciendo falta en estos momentos, y no es más, que esforzarnos en darles a cada uno de nuestros hijos el tiempo y valor necesarios para poder establecer relaciones que permitan crear las bases presentes y futuras para una verdadera integración en la familia, lo que considero es el mayor éxito que nosotros como padres podríamos tener.