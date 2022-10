“Necesito una muchacha para trabajar en mi casa y cuidar a los niños”. “Tengo a mi mamá viviendo conmigo y quien la cuida no la está tratando bien”. “Este señor tiene tiempo trabajando conmigo, me limpia el patio, pero está insoportable”. Tenemos años enfatizando la importancia de una selección y depuración exhaustiva de este personal, y no que simplemente digan “cocina y limpia bien” o “dice que le gustan los niños”. ¿Sabes lo que implica esto para tu vida? ¿Te has detenido a pensar los problemas de emocionales que puede tener esa persona? ¿Has analizado cómo tus espacios más privados y el tesoro más preciado que son tus hijos los colocas en manos extrañas?



En los últimos días la sociedad dominicana se ha visto conmocionada por algunos hechos, dicen los medios en uno de estos que tenía una personalidad violenta. Yo iría más lejos, grandes trastornos psiquiátricos y, si no, resentimientos, frustraciones y odios para cometer un evento de esa magnitud. Es común recibir un empleado o empleada para esas tareas sin hacerle análisis de sangre a través de los cuales conozcas la salud física de esa persona, dónde vive, quiénes son familiares, en ocasiones ni entrevistas, porque me la están recomendando y sencillamente la necesitas porque no puedes estar sola sin servicio.



Si bien es cierto que tenemos un momento histórico donde la violencia y los problemas emocionales han aumentado por años, se ha asumido este tipo de actitud en la sociedad dominicana. A la hora de comprar una casa o un carro, un artículo eléctrico, las personas evalúan dentro del precio que pueden lo mejor que pueden encontrar en el mercado, haciendo comparaciones de marca, calidad y precio antes de tomar la decisión. A veces se toman meses antes de tomar la decisión. Pero, cómo puede ser posible que quien va a compartir tu mirada, preparar los alimentos que comerá tu familia y, cuando vas de viaje, quedarse con tus hijos, apenas le conoces y no la analizas.



Es importante hacer un alto y sopesar este tema, con el que mucha gente estará identificada, y empezar a tomar en cuenta los peligros a los que se está expuesto con personas extrañas. Es verdad que hay personal de este tipo con grandes valores, amor por lo que hace, gratitud por trabajar, pero, ojo, no se debe tomar a la ligera la búsqueda de este.