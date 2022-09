El pasado Primer Ministro interino de Haití, Claude Joseph, ha sacado a relucir su odio contra los dominicanos hasta el punto de considerar que el país es una meca del racismo ensañado contra sus compatriotas, nada más mezquino, porque miles de ellos encuentran vida y paz en este territorio.



El odio de burócratas haitianos como él, es histórico contra los dominicanos y, lo utilizan como base populista para engañar y explotar a su gente bajo esa falsa premisa, porque ellos también se benefician grandemente del negocio de la inmigración ilegal y de la generosidad de los dominicanos y sus gobiernos.



El presidente Luis Abinader ha tenido el valor de prohibir la entrada al país de este enemigo visceral de los dominicanos, así como de varios líderes de bandas que operan en esa nación que, al igual que muchas ONG, viven de la miseria de ese pueblo, pero no padecen sus necesidades porque pernoctan en este territorio.



Claude Joseph, ministro interino del Gobierno del malogrado Jovenel Moise, no pudo lograr su propósito de tomar las riendas de Haití y ahora parece que la única forma de encontrar apoyo está en las bandas que azota a ese país y en los grupos de eternos inconformes, pero no debe usar como excusa el alegado racismo de los dominicanos para ello.



Aunque las investigaciones sobre el magnicidio de Moise están en un limbo, los tentáculos de la Justicia no han llegado hasta todos los sospechosos y, muchos de ellos deben ser examinados en torno a sus posibles vínculos con el hecho.



La decisión del presidente Abinader ha sido valiente y debe ser reforzada con la celeridad del Muro y nuevos controles migratorios, porque ya está escrito que los malagradecidos no paran y en este supuesto líder como en Jean Bertrand Aristide, la antidominicanidad está manifiesta.



Ojalá y entienda Joseph, que los dominicanos ya conocemos sus intenciones y que los que tenemos sentido patriótico, perdón a quienes no lo valoran, estamos prestos a defender por siempre la soberanía, los intereses nacionales y la dominicanidad. ¡Ni un paso atrás!