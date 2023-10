Los cambios sorprenden al mundo pero solo las transformaciones lo sostienen. Las palabras sin convicciones no generan hechos, los hechos que no causan transformaciones no generan mejoras sólo movimiento. Notemos que la última etapa de un árbol es su fruto, no es el producto de un cambio de estación como las ramas, hojas y flores, sino de la madurez que se acumuló en cada temporada. Los cambios son cosméticos, crean desde reacciones hasta distracciones pero las transformaciones son interinas, revelando la esencia misma de las cosas. ¡Jamás la mariposa volverá a ser oruga! Hoy vacíate de tus limitaciones para ser lleno de todo su potencial. Su palabra no retornará vacía, descargará todo recurso que Dios te reservó, cumplirá el propósito para el cual fue enviada. ¡Solo atrévete!