Hay ciertos caracteres que son un campo minado, de lo único que se puede estar seguro al profundizar en una relación es a tener un problema que debemos evitar a toda costa. Sin embargo hay quienes no tienen la opción de retirarse, tendrán que convivir, resistir y triunfar. No pueden darle cabida al fracaso porque sería casi mortal. Entonces cuando te pidan espacio, también regálales silencio; cuando te mientan dales una distancia sincera; si tratan de manipularte no te precipites a reaccionar o enfadarte, piensa y exhibe tu mejor actitud; Si te faltan el respeto, no faltes a tus principios, si te humillan o menosprecian no te defiendas, es una manera de poner la otra mejilla, las personas normales dan lo que les sobra pero las almas grandes desbordan carácter.