Sabes, el perdón beneficia más a quien lo otorga que a quien lo recibe, siempre que quien perdona no quede expuesto a daños o a una posición peor a la anterior.



No perdonamos simplemente para detener algo, sino para dejar atrás una manera de ser que no deja avanzar la relación. Generalmente quien ama más perdona primero.



Piensa, perdonar a tiempo nace del amor maduro, amor es libertad más perdón es liberación, entonces ser libres precede a ser felices.



El amor y el perdón van de la mano, uno perdona porque elige amar… y a quien amas, decides perdonar, no debes otorgarlo en cuotas, pues así como Dios nos perdonó es exactamente la manera de hacerlo. No vaciles más, recuerda que el tiempo no trae la paz, ¡El perdón sí!