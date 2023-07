En la vida para estar mejor primero hay que serlo; todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de modo que las personas más sólidas emocionalmente ante todo fueron bien amadas, no tienen esos vacíos de infancia que luego se tratan de llenar desesperadamente con cualquier cosa y terminan empobreciendo su esencia. El primer lenguaje del amor es el tiempo, el tiempo es al amor lo que la tierra es a la semilla. Quien te ama te da tiempo, no me refiero a horas sino a su mejor espacio de vida. Amor genera amor, tiempo genera tiempo, y la combinación de ambas es el abono para relaciones maduras, plenas y valiosas. El tiempo no llenará tus vacíos pero fortalece aquello donde lo inviertes de corazón.