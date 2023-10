Un informe del 2019 de la OMS dice que diariamente mueren más de 2000 niños en el mundo por lesiones no intencionales, o sea, descuidos; y pensé… ¿cuántas lesiones no intencionales le causamos a nuestras relaciones hasta provocarle la muerte? ¿Y cuántas intencionalmente pero ignorando que la herida terminará desangrando toda su alma?… Es obvio que cuando las personas ven y hablan más de los defectos de alguien que de sus virtudes, hay problemas. Cuando ya no ven al otro como Dios lo ve, cuando no entienden el plan de Dios por encima de sus fracasos, hay problemas… El amor cubre las faltas, multitud de faltas, expone las virtudes, las más diminutas no se pasan por alto… Sí, hay descuidos destructivos, especialmente cuando vemos nuestros vacíos de amor como errores ajenos.