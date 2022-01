Se crea un conflicto de intereses cuando tu beneficio particular te mueve a una conducta que finalmente deja a la deriva tus principios, los beneficios colectivos y el bien común. Y pregunto, ¿cuántas veces te encuentras firmando documentos páginas tras páginas sin leer las letras pequeñas y tampoco las grandes, o siendo recetado con dietas o medicamentos supuestamente mágicos pero las advertencias ni se pronuncian? ¿Y cuántas predicaciones escuchas donde no profundizan en la verdad ni explican sobre las “condiciones para recibir bendiciones,” pero si enfatizan con arte y elegancia que debes dar o creer para poder recibir? El enemigo no necesita destruirnos si puede distraernos, te están aplicando el dicho “no cuenta como infierno si el fuego no te quema” y “ojos que no ven corazón que no siente”.