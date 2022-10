Tu libertad ¿te hace esclavo del bien o del mal? Ser libres para decidir no es lo mismo que ser libres para escoger; cuando alguien, por mucho que ofrezca, decide tus opciones, te hace dependiente, esclavo o presa de la manipulación, por otro lado cuando algo te apasiona pero no te conviene, aunque tienes la libertad de hacerlo o tenerlo, ¿te abstienes? ¿Cuidas de ti? San Pablo dijo: “Todo me es lícito, pero no todo me conviene”. Una amiga solía decirme que libertad es “poder elegir” a pesar de tu deseo, si no puedes vivir sin eso, estas siendo esclavo de tu deseo. Entendiendo que la libertad que no nace de la conciencia pura es como una caja de cristal, libertad no es el poder de tener, sino de saber.