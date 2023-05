Dar no tiene que ver con “extra” ni con aquello que te sobra, pero sí con “extraordinario, porque dar es revolucionario”, es darme cuenta de que soy bendecido. Dime lo que das y te diré quién estás siendo, libre o reo. No se puede dar sin fe ni pretender tener fe sin dar. Después que das algo ya no es tuyo, pierdes los derechos. No entregas algo buscando ventajas, das para dejar huellas, abrir caminos, añadir fuerzas, sostener sueños, avivar la esperanza, sumar alegrías, hacer puentes y honrar corazones…



Y lo sabes, das para que el cielo fluya a través de ti… No da el que tiene recursos, sino quien sabe ser un recurso divino en esta tierra! Si ciertamente “dando es como recibimos”, entonces, por favor quédate con el cambio.