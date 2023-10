Enfoque es pasar del dicho al hecho, del post a la postura real, de la decisión a la ejecución, de temor al que dirán a la seguridad de decirlo en el momento justo y la forma correcta, pasar de aparentar hacer a hacer con transparencia, de hablar lo que creo a concreto lo que hablo. Enfoque es lo que no me deja salir del mosaico donde lo verdadero y lo real convergen, dentro o fuera de mi mente, donde todo mi ser apunta a lo que debe ser por encima de mis deudas con los demás, es lo que me encamina mucho más cerca de quien debo ser aunque me aleje de donde quiero estar… Porque quienes están donde quieren terminan donde no deben, pagando con lo que no tienen.