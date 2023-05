Email it

Es mejor pecar de ingenuo en las cortes humanas, que pasar por sabiondo en el tribunal de Dios. Nunca olvidaré aquella mañana en un taller para líderes en Miami, el instructor era un famosísimo cantante cristiano que recientemente había sido cruelmente difamado, para mi sorpresa dijo: “Soy el autor de mis letras, Cristo es mi única inspiración y nunca conocí a quien está mintiendo”… Me sonrojé mientras recordaba a tantas personas “serias”, de renombre, creíbles y hasta queridas que afirmaban lo contrario, sin sustento. Oírlo del difamado y mirar sus pruebas me confrontó. Si una mentira es dicha por alguien creíble no se convierte en verdad pero pervierte el corazón de los que la aceptan como tal. Un rumor mal contado puede hacerte odiar al inocente y amar al culpable.