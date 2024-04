El hecho de ignorar algo no significa que evitaremos sus consecuencias, cuántas veces decidimos ignorar en vez de asumir por miedo a enfrentar ciertas realidades, que sólo podemos posponer y nada más? La vida pasa factura a ignorantes como a sabiondos arrogantes, el tiempo saca bien las cuentas, y toda siembra traerá su cosecha. Puertas que fueron condenadas son carcomidas, muros indestructibles son derribados y conciencias silenciadas estallan como volcán. No hay nada oculto que no salga a la luz, ni injusticia sin condena, ni justo sin recompensa, ni palabra sin cumplimiento a los ojos de quien ha prometido todo a Su tiempo. Pero tú, se sabio, haz tu parte, el enano que imprudentemente dejas pasar, será el gigante que más tarde habrás de enfrentar.