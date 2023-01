Email it

Desde el Gobierno celebran haber adicionado RD$2,000 millones al presupuesto para este año de la JCE, y dice su vocero que es un aporte del presidente Abinader para “fortalecer la institucionalidad democrática”. Por esa alegría gubernamental surge la pregunta de por qué no lo hizo antes y no lo incluyó en el Presupuesto General del Estado, y tuvo que esperar a que una sociedad civil activa, una opinión pública vigilante y la oposición política se lo exigieran. Una lectura al revés dice que le tumbaron el pulso al Gobierno, que reculó, aunque siendo justos los dos grandes perdedores fueron el ministro de Hacienda y el director de Presupuesto, Jochi y Rijo, respectivamente, que argumentaron y requete argumentaron y hasta convencieron al Ejecutivo de que la JCE no precisaba de más recursos.