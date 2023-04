No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se rompe hace ruido, no todo el que besa ama, ni todo el que da bendice, no toda calma es paz, ni todo silencio es discreción, no toda fe sana, ni todo dinero es bueno; no todo el que lee entiende, ni todo el que sabe explica, tampoco todo el que enseña ¡lo vive!



Pero todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca le es abierto. También todo lo que siembras, cosecharás, porque Dios no puede ser burlado y absolutamente todo lo que das oportunamente regresará a ti.



Por eso *haz bien sin mirar a quien, perdona siempre, y arrepiéntete a tiempo, porque Dios “uno es” quien juzgará tu causa con la misma vara.