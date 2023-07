Email it

No permitas mayores confusiones en medio de tus procesos, porque todo pasa, pero tú pasa la prueba airoso. Calla a los fósiles contundentemente, quieren salir de sus tumbas, quieren que les des espacio en tu vida para hacer lo que ellos no pudieron hacer con la suya. El desierto es para decirle al enemigo quien manda, que la tentación no gobierna tu alma! Cuando puedas desarrollar la destreza de mantenerte firme en el terreno de la adversidad, entonces en cualquier lugar permanecerás erguido. Enfócate en las lecciones del Espíritu Santo, supera con creces las artimañas del ángel caído. El roce de las ardientes arenas lijan nuestros intereses, emociones y perspectivas. Aquel Moisés entró como príncipe y salió como un Patriarca, Jesús entró como un carpintero y salió como el Cristo.