Cuando Dios te mueve a otro nivel aparta todo aquello con que te puedes tropezar o influenciarte desde tu anterior plataforma. De hecho, personas que amas no podrán ir contigo hacia donde Dios te lleva y personas que no piensas te rodearán. El Señor escoge sabiamente nuestros caminos y sin cuestionamientos, nos designa ocupar los espacios de su propósito para usarnos en los escenarios de su voluntad. Aquellos que han sido llamados a trascender de su mano, de una u otra forma sabrán que lo más importante no es “hacia dónde” van, sino “con quién”.



La voluntad Divina es buena, agradable y perfecta y en su corazón sólo caben sus amados, desde allí todo bien es posible. No temas, su promesa es tu norte y ciertamente llegarás.