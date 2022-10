Dicen que para sobrevivir ciertas crisis es mejor hacerse el loco, que para no opinar cuando la verdad es inaceptable es mejor hacerse el mudo, que para no verse implicado en algo peligroso es mejor hacerse el ciego, que para escabullirse de ciertas responsabilidades es preferible hacerse el inocente, y ¿será que hace falta carácter para ser quien debes ser ante cada circunstancia? A veces para conservar relaciones hay que callar sentimientos y posturas, para conservar un puesto o status debes inhibirte como persona de integridad y sacrificar tu voz, entonces ¿será que donde no tienes derecho a ser quien debes y a decir lo que sientes tampoco te darán el lugar que mereces? Las valoraciones pueden cambiar, tus valores no, ¡la gente con valores cada vez es más cara!