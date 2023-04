El golpe de la ausencia te noquea, y las voces del silencio te despiertan reprochando lo que tu alma ya sabía, pero no aceptaba. Y bueno, valor. No pierdas el ritmo de la vida mientras sacas cuenta de lo perdido o dejado de ganar, la numerología no cambiará tu día, vivirlo es clave para superarlo o hundirte aún más.



Supéralo y reinicia tu mejor mañana con osadía, en realidad nadie comienza desde cero, la experiencia es el valor agregado que más “ceros” coloca en el lado correcto. Eres más que tu dolor y tus triunfos, ninguno es válido sin ti. Eres más que la suma de lo que has hecho mal o bien, significas más de lo que sabes y vales más de lo que te resta por vivir!