Todo queda lejos cuando usted no quiere ir y todo es imposible cuando usted no quiere amar, cualquier relación claudica si no sabemos amar, las crisis le quedarán grandes, los sueños también, la distancias la exterminarán y las mentiras la asfixiarán. Amor es la materia prima de lealtad, el acero de la sinceridad. Es el puente que te cruza, cuando tus sentimientos te traicionan. El amor no te deja a medias, ni te acepta en algunas áreas. Amar es permanecer, si se rompió no era amor, necesitaba amor de Dios , el que todo lo soporta, el sufrido, que no es egoísta; el amor humano no alcanza cuando todo colapsa ni se queda por necesidad. Amor es convicción, y definitivamente es todo lo que nos sobra cuando Dios no nos falta.