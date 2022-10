Email it

Hoy necesitas fe para llegar donde no puedes, para abrazar lo lejano y aceptar lo que hoy es imposible pero mañana sucederá, para cambiar el llanto por la risa o el miedo por la certeza, para no asustarte con la verdad sino llenarte de valor, para sanar y no colapsar, para seguir en vez de recogerte, para estirar el corazón cuando todo está descartado, para creer en la mano de quien da a cambio de nada, perdona todo sin juzgarte y te sostiene sin cobrarte. Fe para asumir que lo mejor vendrá después de tus peores días. Piénsalo, la mente es como un Mar Rojo, el corazón es un Jordán y la vida un mar de Galilea pero quienes le creen a Dios, ni se estancan, ni se rinden, pelean.