Qué bonito es ser transparente consigo mismo, abrir la conciencia y bajar la velocidad. Si, a veces la vida no te deja opción, tienes que madurar. Hay un día que ya no necesitas encubrir lo sabes, hablar lo que piensas, entender sin ayuda y vivir sin prejuicios, No eres igual. Ese gran día te alejas solito y en silencio de lo tóxico, te vas sin pedir apoyo emocional y te acercas a lo productivo, a lo que acaricia el alma sin necesidad de recordatorios. Sííí, los intereses cambian cuando el corazón madura. Es cuando estar lejos no significa estar distante, porque lo lejos queda cerca cuando hay interés y lo absurdo cobra sentido cuando se trata de alguien querido. Entonces superarlo todo solamente está a un perdón de distancia.