Es bueno saber que hablar no es comunicar así como callar no es darse a entender… Hay quienes callan por una buena razón o buscando una mejor oportunidad, y hay quienes hacen silencio despreciando la oportunidad de hacer el camino hacia un buen destino. El silencio hace un tipo de ruido que produce ansiedad y descontrol, la indiferencia grita desprecio e insatisfacción, mientras la falsa estima desencadena oleadas de sonora hipocresía. La razón reconoce y desviste cada sin razón de la vanidad humana y sus desvaríos. El amor nunca hiere, cuando calla es para no ofender, el orgullo es prisionero de la amargura, cuyo diccionario es el dolor. Hablar libera, hablar dulcemente sana, hablar correctamente ilustra, hablar sinceramente ilumina, hablar conscientemente edifica, hablar amorosamente reconforta y hablar sabiamente bendice.