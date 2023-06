“He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré; y pasará, y no lo entenderé”. ¡Qué escritura extraordinaria! Dios es “hechos” confirmando las palabras, Él es mucho con demasiado. Tal vez en siete vidas y 20 temporadas no te habrías conectado con alguien que marcó tu vida y aupó tu alma de forma impactante y noble. De millones de personas, distancias, coordenadas, momentos, no era posible pero así pasó. Alguien vino como un ángel, como una estrella en la oscuridad, como lluvia fresca, como el rayo, entonces vino un repunte. Pareció casual, pero fue más que coincidir, fue conectar, estremecer, fundir, florecer, y claro, fue Su corazón tras bambalinas, ejecutando su plan, y aunque no viste su rostro definitivamente viste su mano.