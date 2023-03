Todo aquel que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla… ¿Y por qué no todos la buscan? Escuché una canción que decía algo así: “…y qué más da, si en la vida todo es una mentira, miénteme más, que me hace tu maldad feliz” y lo cierto es que no somos responsables de la verdad que no sabemos, ni siquiera, me atrevo a decir que de la que sabemos, tampoco somos del todo responsables de la mentira que vivimos, pero definitivamente “somos responsables de la verdad que sabemos y no vivimos, no compartimos, ni impartimos con el ejemplo”. Es fácil hablar, acusar, ocultar, simular, dejar pasar, pero pausar para masticar, digerir y asimilar es otra cosa. Los que son de la verdad, no doblan ni se fracturan, maduran. Piénsalo….