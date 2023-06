¿Quién de nosotros conoce el mundo de lo oculto, de la incertidumbre, lugar donde inician todas las cosas, la fuente de donde nace el universo?. ¿Quién supo cual es el epicentro de las maravillas que sorprenden y cambian las vidas, el origen del rayo, el nombre del instrumento donde se tocan los diversos sonidos del trueno? «Job 9:10-12 dice “El hace cosas grandes e incomprensibles, y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mi y yo no lo veré. Pasará, y no lo entenderé”; veamos Marcos 10:51 Jesús pregunta algo aparentemente obvio a un ciego: “¿Quieres que haga algo por ti?… responde este “quiero ver”» La respuesta fue plena, este hombre inmediatamente le siguió.

Y tú ¿Con cuales ojos has visto a Jesús? ¿Quieres ver?