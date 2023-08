El plan de Dios es tan bueno que mirar atrás no es una tentación, tampoco una opción. Si Dios te eligió, no traigas glorias pasadas ni mires como imposible las promesas futuras. Ciertamente a donde Dios te llama no podrás ir sin Él, ni llevar valijas llenas de antojos; algunas personas quedarán atrás o cosas indispensables ya no serán necesarias. Más que a un lugar creo que vas a un nuevo comienzo, un nivel desconocido, a una nueva mentalidad o a una relación únicas… Quizás a tu hora estelar. Dios escribió de ti algo mayor a tus espectadoras y superior a tu grado de fe. Lo seguro es que te lleva a donde Él puede mostrarse como Dios, y ninguna estructura podrá robarle la gloria en tu vida. No titubees.