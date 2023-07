Email it

“Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía”, Isaías 26:3. Según leímos la paz se perfecciona en la confianza y la gente de carácter firme toma decisiones firmes. Su postura ante las circunstancias, siempre será la de quienes saben lo que quieren, saben lo que hacen y andan sin titubeos. Les llamo “hombres de línea recta, porque no se devuelven”. No decepcionan, son su palabra, su firma, su compromiso, hoy y siempre. Destilan carisma pero desbordan carácter, no retroceden, porque Dios mismo patrocina sus pasos. Sabes “existe algo errado en tu carácter si el oportunismo controla tu lealtad”. Porque el carácter siempre evidenciará tu postura y ésta revelará tu estatura, de modo que “la postura que asumes hoy demuestra la posición que tendrás mañana”. l