Email it

Hay gente que no importa lo que les digas, están y seguirán estando peleadas con la vida, incluso cuando hacen silencio lo hacen para provocarte, impacientarte y hacerte cometer un error, quieren hacerte hablar para girar a la izquierda y dejarte con la palabra en la boca. No eres tú, son ellos, sus dilemas, es su intolerancia eructando frustración. Siempre en el mismo lugar, cual volcán, no llegarán más allá que donde cae su lava. Cuídate de temerles quedando frisado en el mismo lugar, presionado para darles la razón. Muévete por dentro, tu reflexión es más importante que tu reacción. Te regalo estos principios: “sé un león en tus oraciones, un cordero en tus reacciones y una paloma en tus relaciones,” de esta manera nunca caerás en sus tentaciones.